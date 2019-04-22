Боевики сегодня 11 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе.

Как говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Марьинка, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Авдеевка", - сообщили в штабе.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" противник восемь раз обстрелял позиции украинских защитников: из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Новоалександровка; трижды - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле пригорода Попасной; дважды - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия вблизи населенного пункта Екатериновка; дважды - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле села Золотое-4.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с начала текущих суток, 22 апреля, в результате обстрелов со стороны боевиков один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.