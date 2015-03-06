На Луганщине СБУ задержала работника суда по подозрению в пособничестве террористам

Как сообщили в пресс-центре СБУ, сотрудники Службы безопасности установили, что злоумышленник выспрашивал у знакомых-милиционеров информацию о местах дислокации личного состава и вооружения Вооруженных Сил Украины.

Полученные сведения он передавал двум главарям незаконных вооруженных формирований «ЛНР», которые использовали их при планировании вооруженных нападений против украинских военных и совершении диверсий в мирных регионах.

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Информатор боевиков добывал для них сведения о местных украинских активистах, деталях проведения мобилизационной кампании, а также отслеживал и передавал в т.н. «штаб ЛНР» информацию о боевиках, задержанных правоохранительными органами Украины.

Сотрудники спецслужбы задокументировали встречи злоумышленника с «полицаями» «ЛНР», где обсуждались преступные планы захвата административных зданий и служебного транспорта госавтоинспекции. Сообщнику боевиков обещали, что он возглавит районную «автоинспекцию ЛНР».

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины, которая при содействии деятельности террористической организации предусматривает до 15 лет заключения. Он взят под стражу. Продолжаются следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала агента спецслужб РФ, заехавшего в Украину в "гумконвое".