Боевики «ЛНР» передали Киеву 60 осужденных украинцев (фото)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заверила, что готова забрать с оккупированных территорий всех осужденных украинцев, которые желают продолжить отбывать наказание на контролируемой Киевом территории.

Боевики “ЛНР” передали украинской стороне 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области на момент оккупации Донбасса.

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Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сейчас в городке Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления», - говорится в сообщении.

По ее словам, всего за период с декабря 2018 года по апрель 2019 Украине удалось переместить из оккупированной части Луганской области 195 граждан Украины. Из них 34 человека освобождены.

“Я готова забрать всех граждан Украины, кто желает переместиться на контролируемую Правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания”, - отметила Денисова.

Напомним, 12 декабря прошлого года из оккупированного Луганска были перемещены на подконтрольную Украине территорию 42 лица, которые были осуждены до начала агрессии РФ в 2014 году, и выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах. 13 декабря из оккупированной Донетчины были перемещены еще 13 осужденных.