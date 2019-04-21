Накануне второго тура выборов боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди украинских бойцов нет, враг потерял четырех оккупантов.

В течение минувших суток, 20 апреля, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник четыре раза применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в ходе обстрелов враг потратил 61 минометную мину калибров 120 и 82 мм. Боевики также обстреливали украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 20 апреля четырех оккупантов было уничтожено, шесть захватчиков – ранены.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Накануне украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что вооруженные формирования РФ продолжают грубо нарушать Минские договоренности, сосредоточивая тяжелое вооружение за пределами разрешенной зоны.