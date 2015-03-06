Военные отбили штурм боевиков в направлении Мариуполя

Об этом заявил пресс-офицер сектора "М" Олег Сушинский, сообщает 0629.

По его словам, 5 марта в 19:45, 20:15 и 20:40 над восточными окраинами Мариуполя были замечены полеты БПЛА, позже, в 21:38, начался штурм позиций сил АТО в Широкино. Отмечается, что группировка "ДНР" составом 20 человек, применяя стрелковое оружие, предприняла штурм. Атака была отбита.

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Согласно сообщению, в 21:45 по позициям украинских военных в Широкино был открыт огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелы продолжались до утра.

Потерь среди личного состава ВСУ нет. Ситуация контролируется.