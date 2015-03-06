За ночь боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь штаба АТО Анатолий Стельмах.

«Противник осуществляет единичные обстрелы по позициям сил АТО. За ночь с 20.00 5 марта до 6 утра 6 марта, террористы 14 раз вели огонь по нашим подразделениям. Уже длительное время наибольшее количество обстрелов фиксируется на донецком направлении. Здесь, под минометный и гранатометний огонь, около 20.00 попали поселки Авдеевка и Пески, в 01.50 преступники снова били по Авдеевке, в 03.10 - по Каменке и в 4.10 утра - по Химику. На мариупольском направлении в 21.45 и в 00.30 враг почти час из стрелкового оружия и гранатометов, обстреливал поселок Широкино, а в 21.30 террористы безуспешно пытались штурмовать наши позиции. На Артемовском направлении, в 20.05 по поселку Ленинское бил снайпер, а в 20.30 по поселку Шумы бандформирования вели огонь из стрелкового оружия», - сообщил представитель штаба АТО.

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Стельмах также подчеркнул, что несмотря на попытки врага обстрелами сорвать мирные договоренности, украинские военные на провокации не поддаются и оружие применяют только в случаях прямой угрозы жизни людей.