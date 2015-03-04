ОБСЕ фиксирует обстрелы населенных пунктов вблизи Донецкого аэропорта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив на брифинге в Киеве.

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«Когда мы были возле Донецкого аэропорта, мы были просто поражены, что обстреливают невинных жителей прилегающих территорий, они остаются без газа, без электричества», - заявил он.

«Люди страдают и в самом городе Донецке. В больницах нам рассказывают о недостатке лекарственных препаратов, о недостатке денег на зарплату работникам», - отметил Боцюркив.

Ранее УНИАН сообщал, что, согласно информации ОБСЕ, в Дебальцево не осталось ни одного дома, который не был бы разрушен или поврежден.