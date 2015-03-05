Силы АТО готовы к третьему этапу отведения тяжелого вооружения - штаб

Силы АТО готовы к третьему этапу отведения тяжелого вооружения от линии разграничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер штаба АТО Анатолий Стельмах.

"За минувшие сутки, в рамках второго этапа, на определенные расстояния передислоцированы самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация». В ближайшее время, при условии соблюдения бандформированиями мирных договоренностей, начнется и третий этап отведения артиллерии", - сказал Стельмах.

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Он отметил, что передислокация тяжелой артиллерии происходит под постоянным надзором мониторинговой группы ОБСЕ и представителей мировых СМИ.

"Своими действиями украинские военные в очередной раз демонстрируют, что полностью соблюдают договоренности, чего ожидают и от враждующей стороны", - отметил спикер АТО.