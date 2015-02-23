Силы АТО начнут отводить тяжелое вооружение как только боевики прекратят обстрелы - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах сегодня на брифинге.

"Сейчас первый этап предварительных условий - это полное прекращение огня. Как только террористы прекратят наносить огневые удары по нашим позициям, мы будем воплощать второй вариант. В настоящее время пока прекращения или окончательного прекращения огня нет", - отметил Стельмах.

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С ним согласился спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Дело в том, что, в соответствии с Минским протоколом и Минским меморандумом, в качестве условия первого предусмотрено прекращение огня обеими сторонами конфликта, и уже после этого стороны готовят к отводу вооружение и военную технику от линии столкновения враждующих сторон. В связи с тем, что пока продолжаются обстрелы позиций украинских военнослужащих, об отведении тяжелого вооружения пока речь не идет", - отметил Селезнев.

В то же время он подтвердил, что силы АТО подготовили необходимые площадки для отведения средств огневой поддержки.

Как сообщал УНИАН, подписанным 12 февраля в Минске комплексом мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе, предусмотрено «отведение всех тяжелых вооружений обеими сторонами на уровне расстояния с целью создания зоны безопасности шириной, минимум, 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности 70 км шириной для РСЗО и 140 км шириной для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка В»):

- для украинских войск: от фактической линии столкновения;

- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии столкновения согласно с Минским меморандумом от 19 сентября 2014 г.

Отведение выше перечисленных тяжелых вооружений должно начаться не позднее, чем на второй день после прекращения огня, и завершиться на протяжении 14 дней.

Этому процессу будет способствовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы».