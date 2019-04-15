"Очередной страйк": появилось эффектное видео уничтожения позиции оккупантов на Донбассе

Меткие выстрелы осуществили бойцы батальона «Донбасс-Украина».

В сети появилось очередное видео метких ударов украинских военных по позициям оккупантов на Донбассе.

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Соответствующее видео на своем YouTube-канале обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц». По его данным, эффективные выстрелы осуществили бойцы батальона «Донбасс-Украина».

«Отдельный штурмовой батальон «Донбасс-Украина» просто не перестает стрелять и уничтожать российских оккупантов и их позиции», – говорится в сообщении.

Снаряд, который напоминает противотанковую управляемую ракету, попал прямо в блиндаж оккупантов.