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"Очередной страйк": появилось эффектное видео уничтожения позиции оккупантов на Донбассе

03:33, 15 апреля 2019
Война
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Снаряд попал в блиндаж оккупантов / скриншот

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Соответствующее видео на своем YouTube-канале обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц». По его данным, эффективные выстрелы осуществили бойцы батальона «Донбасс-Украина».

«Отдельный штурмовой батальон «Донбасс-Украина» просто не перестает стрелять и уничтожать российских оккупантов и их позиции», – говорится в сообщении.

Снаряд, который напоминает противотанковую управляемую ракету, попал прямо в блиндаж оккупантов.

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Теги: #Донбасс#война