На Донбассе оккупанты из гранатометов били по позициям украинских военных

Все обстрелы зафиксированы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид».

На Донбассе с начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них один раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Читайте такжеНа Донбассе умер раненый в результате вражеского обстрела морпех

Как сообщает в вечерней сводке пресс-центр операции Объединенных сил, также вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид»: из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новотроицкое; из противотанковых ракетных комплексов – неподалеку от Авдеевки; из гранатометов различных систем - возле Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Пески; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды неподалёку от Авдеевки.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных силостается контролируемой, подчеркнули в пресс-центре.