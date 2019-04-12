Появились подробности вчерашних боев на Донбассе, в которых были ранены восемь военных (видео)

Боевики также пытались подойти вплотную к позициям украинских военных.

На самых отдаленных позициях Мариупольского направления оборону держат морские пехотинцы.

Сюда накануне из оккупированного Докучаевска пыталась пройти вражеская диверсионно-разведывательная группа из восьми человек, говорится в сюжете ТСН.

Бойцы отгоняли гранатометами боевиков. Те выпустили противотанковую ракету, которая попала в наблюдательный пункт. По словам бойцов, оттуда огонь не вели.

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В момент взрыва там были двое военных. Один получил тяжелые ранения, второму досталось меньше. Просто во время боя за ними выехал медик. Сейчас у него перемотана рука. Говорит, что пока выносил раненых, пришлось несколько раз падать на землю, чтобы пули и осколки не задели.

Оккупанты также открыли огонь с другого фланга, возле поселка Гранитное. Там боевики пытались подойти вплотную к позициям украинских военных. Завязался бой, в котором оккупанты выпустили противотанковую управляемую ракету, она попала в опорник. Во время обстрела шестеро украинских военных получили ранения.

Противник в боях понес большие потери. "По данным разведки, в бригаде противника четверо погибших и шесть раненых", - рассказывает командир отдельной бригады морской пехоты Николай Палас.

Жизни украинских раненых бойцов ничего не угрожает, говорят медики штаба Операции объединенных сил.

Ранее сообщалось, что бойцы группы К-2 из состава 54 ОМБр провели успешную атаку на позиции российских оккупантов.