ВСУ нанесли сокрушительный удар на Донбассе - уничтожены оккупанты и техника (видео)

Воины 54 ОМБР провели успешную атаку на позиции российских террористов на Донбассе.

Бойцы группы К-2 из состава 54 ОМБр провели успешную атаку на позиции российских оккупантов.

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Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

"Накануне результатом адекватного ответа на провокационные обстрелы стало уничтожение БМП противника и двоих оккупантов", - написал он и опубликовал видео атаки украинских воинов.

Напомним, 11 апреля боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения.