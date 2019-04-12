ВСУ нанесли сокрушительный удар на Донбассе - уничтожены оккупанты и техника (видео)
12:49, 12 апреля 2019Война
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Воины 54 ОМБР провели успешную атаку на позиции российских террористов на Донбассе.
Бойцы группы К-2 из состава 54 ОМБр провели успешную атаку на позиции российских оккупантов.
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Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.
"Накануне результатом адекватного ответа на провокационные обстрелы стало уничтожение БМП противника и двоих оккупантов", - написал он и опубликовал видео атаки украинских воинов.
Напомним, 11 апреля боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения.
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