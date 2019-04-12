На Донбассе погиб десантник – брат Героя Украины (фото)

Во время выполнения боевого задания в результате обстрела со стороны боевиков "ДНР" украинский боец получил ранения, несовместимые с жизнью.

11 апреля на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб командир отделения десантно-штурмового взвода, старший солдат 79-й бригады Роман Чибинеев.

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Об этом сообщили в пресс-службе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Летом ему исполнилось бы 30 лет. Командование и личный состав воинской части выражает глубокие соболезнования родным и близким, слова поддержки брату убитого – бывшему военнослужащему бригады, Герою Украины Валерию Чибинееву по поводу потери брата", - говорится в сообщении.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что бойцы группы К-2 из состава 54 ОМБр провели успешную атаку на позиции российских оккупантов - уничтожена БМП и двое оккупатов.