Журналист назвал худший и лучший сценарии по Донбассу

По мнению журналиста, народ Украины не согласится на капитуляцию, в каком бы виде ее не подали.

Украинские власти должны бороться за то, чтобы люди пенсионного возраста не считали, что на Донбассе идет гражданская война. Людей с такими мыслями должно быть как можно меньше.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил журналист Денис Казанский. Говоря о неожиданной поддержке Юрия Бойко в первом туре выборов, журналист отметил, что роль в этом мог сыграть визит политика в Москву.

"Это было рассчитано на тех людей, которые не видят в этом шаге ничего плохого. За Бойко проголосовали около 2 миллионов человек. А кто сомневается, что в Украине есть 2 миллиона пророссийски настроенных граждан? Никто – для всех это очевидно. Плюс есть огромное количество людей пенсионного возраста, которые считают, что у нас гражданская война, Путин молодец, Крым ушел сам, здесь фашизм, нацизм и так далее.

К сожалению, есть такие люди. Но их в то же время не очень много – если это 10-15 процентов, то не так уж и страшно. Это гораздо меньше, чем было раньше. Поэтому нужно бороться за то, чтобы таких людей было как можно меньше", - сказал он.

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Казанский считает, что Бойко был бы согласен пойти на все условия Путина, после чего на Донбассе мог бы наступить мир, но мир с оккупационными войсками на нашей территории.

"ОРДЛО превратится в территорию, которая формально будет закрашиваться в украинские цвета. Но там ничего не будет украинского, возможно, кроме гривны, которая вернется туда в качестве валюты. А так там будет царить хаос, беспредел и то же самое, что сейчас – легализация незаконных бандформирований. Такой мир они и предлагают", - отметил журналист.

По словам Казанского, другой вариант наладить ситуацию - зачистить территории военным путем.

"Тогда тоже наступит мир. К примеру, если Украине удастся дожать Россию в дипломатическом противостоянии, то есть вынудить Россию в какой-то момент плюнуть и уйти с разоренных районов Донецкой и Луганской областей. Мол, "Бог с ними, пусть снимают санкции, и мы оставляем эту территорию Украине". И такой вариант может быть, но его гораздо сложнее добиться – это дипломатическое противостояние, санкции, постоянное давление на Россию, ожидание, в том числе финансовые потери. Но это не поражение и не капитуляция", - подчеркнул он.

По мнению журналиста, народ Украины не согласится на капитуляцию, в каком бы виде ее не подали.

"Если украинскому народу попытаются подсунуть какого-то троянского коня в виде "ЛДНР", то начнется очередной Майдан. И это не принесет мир. Любые попытки слить под Россию ситуацию на Донбассе только приведут к расколу в украинском обществе – здесь начнется стрельба на улицах. Если кто-то считает, что таким образом можно добиться мира, то это очень опасное заблуждение. Таким образом, можно только умножить хаос и кровопролитие", - резюмировал Казанский.