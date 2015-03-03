На Донетчине разыскивают 28 милиционеров, которые перешли в так называемую "полицию "ДНР""

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

"Следователи управлением прокуратуры Донецкой области расследуются уголовные производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины относительно 28 бывших работников милиции Донецкой области, которые перешли на сторону террористической организации «ДНР» и сейчас работают в так называемой полиции «ДНР»", - сказано в сообщении прокуратуры.

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Сообщается, что на сторону террористов перешла часть правоохранителей городов Артемовска, Краматорска, Дружковки, Горловки и Донецка.

В настоящее время бывшие милиционеры объявлены в розыск, есть постановления суда об их задержании.

Также в прокуратуре Донецкой области сообщили, что в розыске находится бывший исполняющий обязанности начальника Мариупольского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области, которого подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) и ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донетчине будут судить милиционера за сотрудничество с боевиками.