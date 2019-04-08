Украинские военные на Донбассе ликвидировали четырех боевиков и уничтожили их БТР

Один боец ВСУ получил ранения.

За прошедшие сутки, 7 апреля, боевики ОРДЛО 10 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе, в том числе четыре раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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"7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 45 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Во время обстрелов один украинский военный получил ранения. В то же время, по данным разведки, ответным огнем четырех боевиков было ликвидировано, 14 – ранено. Также уничтожен один бронетранспортер противника.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины нет.

Напомним, в течение суток, 6 апреля, на Донбассе боевики 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, 7 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли.