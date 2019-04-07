В лесополосе возле дороги Селидово-Карловка обнаружили тайник с боеприпасами
18:41, 07 апреля 2019Война
27 0
В тайнике правоохранители нашли гранаты, три запала к гранатам и 40 патронов калибра 5,45 мм.
Тайник обнаружили в лесополосе \ facebook.com/ato.news
Полицейские сводного отряда, который входит в состав Объединенных сил обнаружили в лесополосе возле автодороги Селидово-Карловка схрон с боеприпасами.
Читайте такжеВ Донецкой области обнаружили арсенал оружия российского производства (фото, видео)
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В тайнике правоохранители обнаружили два выстрела РПГ-7, две гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, три запала к гранатам и 40 патронов калибра 5,45 мм.
По данному факту следователи Марьинского отдела полиции ГУНП в Донецкой области проводят проверку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter