Харьковские врачи оказали помощь 25 тысячам бойцов из зоны боевых действий

Врачи Военно-медицинского клинического центра Северного региона продолжают оказывать медицинскую помощь военнослужащим, пострадавшим на Донбассе.

В целом, за время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил харьковские военные медики приняли 25 тыс. военных.

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Из этого количества около 3700 раненых и 5 700 травмированных военнослужащих из различных силовых структур, сообщает Министерство обороны.

С начала 2019 года в медицинское учреждение поступило 590 бойцов, из них 58 человек с ранениями и 43 с травмами, остальные 490 - с разного рода заболеваниями.

По словам военных врачей, всем украинским защитникам была оказана квалифицированная медицинская помощь и необходимый комплекс реабилитационных мероприятий.