В минувшие сутки боевики стреляли из минометов и БМП: один украинский боец погиб

В ответ силы ООС уничтожили четырех боевиков, еще четверых ранили.

За прошедшие сутки, 5 апреля, боевики совершили 17 обстрелов, 10 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В общем враг потратил 59 мин калибров 120 и 82 мм.

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В результате обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения, сообщили в штабе ООС.

Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов.

Боевики обстреляли украинских защитников в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Павлополь, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Марьинка, Зайцево, Новоалександровка, Новолуганское, Золотое-4, Южное.

"На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов. Также уничтожена одна единица военной техники российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток враг трижды обстрелял украинские позиции в районах Широкино, Старогнатовки и Зайцево, в том числе один раз – из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.