Снайпер боевиков ранил украинского военного на КПВВ "Марьинка"

Решением штаба ООС временно приостановлен пропуск через контрольный пункт лиц и транспортных средств.

Сегодня на Донбассе около 14.00 украинский военнослужащий получил пулевое ранение в результате обстрела КПВВ "Марьинка" из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории.

Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил в Facebook.

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"Около 14 часов старший смены на нулевом блокпосту КПВВ" Марьинка "получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. Состояние здоровья раненого удовлетворительное. Сейчас ему оказана первая медицинская помощь, его доставили в ближайшее медицинское учреждение", - написал Слободян.

По его словам, пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба операции Объединенных сил временно приостановлено.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, командующий Объединенными силами Сергей Наев ввел на КПВВ "Марьинка" режим "красный".

Также в пресс-центре сообщили, что в результате выстрела получил ранение в ногу старший лейтенант Государственной пограничной службы Алексей Коневега, его эвакуировали в военный госпиталь.

Подразделением Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил приняты контрснайперские меры