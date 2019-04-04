Украинские военные уничтожили боевую машину оккупантов на Донбассе
07:58, 04 апреля 2019Война
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На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив троих оккупантов.
Обезврежено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск / пресс-служба Генштаба
В течение суток, 3 апреля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
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Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.
На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив троих оккупантов. Также обезврежено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск.
Как сообщал УНИАН. на Донбассе оккупанты из гранатометов продолжают обстрелы украинских военных.
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