цей матеріал доступний українською

Украинские военные уничтожили боевую машину оккупантов на Донбассе

07:58, 04 апреля 2019
Война
443 0
Обезврежено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск / пресс-служба Генштаба

В течение суток, 3 апреля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Читайте такжеКогда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив троих оккупантов. Также обезврежено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск.

Как сообщал УНИАН. на Донбассе оккупанты из гранатометов продолжают обстрелы украинских военных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#ВСУпогода в Донецке