Украинские военные уничтожили боевую машину оккупантов на Донбассе

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив троих оккупантов.

В течение суток, 3 апреля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив троих оккупантов. Также обезврежено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск.

Как сообщал УНИАН. на Донбассе оккупанты из гранатометов продолжают обстрелы украинских военных.