Украинские военные уничтожили вражескую БМП на Донбассе

Террористы на Донбассе несут потери.

1 апреля на Донбассе на обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook. Отмечается, что бойцы уничтожили при этом двоих и ранили шестерых оккупантов.

"Также ответным огнем уничтожена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск", - рассказали в штабе ООС.

Напомним, в течение марта воины Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительные потери в ответ на провокационные обстрелы.

"По итогам марта в подразделениях российско-оккупационных войск "ЛДНР" были ликвидированы около 56 оккупантов и около 85 получили ранения различных степеней тяжести", - написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.