Кучма призвал боевиков соблюдать перемирие и отвести вооружения
Второй президент Украины Леонид Кучма обратил внимание участников Трехсторонней контактной группы на факты нарушения режима прекращения огня на Востоке.
Об этом в Фейсбук сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.
По ее словам, в четверг состоялось очередное заседание участников Трехсторонней контактной группы с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Олифер отметила, что во время общения в формате скайп-конференции участники встречи заслушали доклады Общего координационного центра по контролю и координации прекращения огня и контроля линии разграничения сторон.
Как известно, в состав этого центра входят представители Генеральных штабов украинской и российской армий.
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В докладах речь шла о выполнении Минского протокола по прекращению огня и отвода тяжелого вооружения. В частности, пункта № 3 этого документа, где отмечено: контроль за отводом тяжелых видов орудий должен проходить под контролем ОБСЕ. Именно эта организация будет мониторить процесс отвода: фиксировать факт присутствия вооружений на линии столкновения, маршруты отвода техники и места ее дальнейшего пребывания.
"Я обратил внимание на факты нарушения режима прекращения огня. Поэтому призвал представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей начать реализацию Минских договоренностей в полном объеме, начиная с обеспечения режима полного прекращения огня и отвода тяжелых орудий. Все это должно проходить под контролем ОБСЕ, как и договорились в Минске 12 февраля", - заявил Кучма.
Следующая встреча Трехсторонней контактной группы запланирована на пятницу.