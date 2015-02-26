Кучма призвал боевиков соблюдать перемирие и отвести вооружения

Об этом в Фейсбук сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.

По ее словам, в четверг состоялось очередное заседание участников Трехсторонней контактной группы с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Олифер отметила, что во время общения в формате скайп-конференции участники встречи заслушали доклады Общего координационного центра по контролю и координации прекращения огня и контроля линии разграничения сторон.

Как известно, в состав этого центра входят представители Генеральных штабов украинской и российской армий.

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В докладах речь шла о выполнении Минского протокола по прекращению огня и отвода тяжелого вооружения. В частности, пункта № 3 этого документа, где отмечено: контроль за отводом тяжелых видов орудий должен проходить под контролем ОБСЕ. Именно эта организация будет мониторить процесс отвода: фиксировать факт присутствия вооружений на линии столкновения, маршруты отвода техники и места ее дальнейшего пребывания.

"Я обратил внимание на факты нарушения режима прекращения огня. Поэтому призвал представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей начать реализацию Минских договоренностей в полном объеме, начиная с обеспечения режима полного прекращения огня и отвода тяжелых орудий. Все это должно проходить под контролем ОБСЕ, как и договорились в Минске 12 февраля", - заявил Кучма.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы запланирована на пятницу.