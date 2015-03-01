СБУ задержала информаторов, которые собирались передать боевикам данные о проукраинских семьях

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, группой злоумышленников руководил "резидент" террористической организации так называемой "службы внешней разведки ЛНР". Установлено, что он также готовился передать главарям террористов списки патриотически настроенных граждан, семьи которых проживают на временно оккупированных территориях. Боевики планировали использовать членов семей украинских патриотов как заложников для шантажа и проведения циничных акций по устрашению местного населения.

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Вместе с "резидентом" сотрудники спецслужбы задержали трех его информаторов, один из которых также корректировал огонь террористов по мирным населенным пунктам Новоайдарского района Луганщины.

Продолжаются следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации СБУ сотрудники ФСБ пытались завербовать четырех жителей Сумской области.