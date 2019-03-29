Украинские военные вошли в Горловку: в ООС дали ответ

В штабе ООС говорят, что у них информации о продвижении военных нет.

Штаб Операции Объединенных сил не подтверждает информацию о якобы продвижении и закреплении Вооруженных сил Украины в пределах города оккупированной террористами Горловки Донецкой области.

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"Вся официальная информация есть на нашей странице в Facebook, другой информации у нас нет. Мы советуем всем обращаться к первоисточнику, у нас такой информации нет", – сообщили "Обозревателю" в пресс-центре ООС.

Ранее ветеран боев за Донецкий аэропорт и Пески Андрей Шор заявил, что Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки. Эту информацию подтверждал и бывший главарь террористов Игорь Гиркин, сообщив, что ВСУ продвинулись в "серой зоне" под Горловкой на 350 метров.