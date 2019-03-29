"Трех дней достаточно для взятия города": Жебривский подтвердил продвижение ВСУ под Горловкой

Жебривский отметил, что единственным фактором, который не позволяет начать деоккупацию Донбасса, является вероятность широкомасштабной российской агрессии.

Вооруженные силы Украины продвигаются в направлении Горловки, занимают позиции и не дают пророссийским боевикам обстреливать украинские войска.

Об этом в эфире "Прямого" заявил экс-глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

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"ВСУ заняли территории возле Горловки. Эта территория никем не контролировалась. Туда заходили боевики и обстреливали наши войска. Можно ли взять Горловку? Я убежден, что трех дней достаточно для того, чтобы наши Вооруженные силы взяли. Нет обострения только потому что Россия введет свои войска. Если бы при сегодняшнем обучении и вооружении Вооруженных сил Украины мы бы четко знали, что нам НАТО даст гарантии невмешательства России в освобождение территорий, достаточно максимум две недели, с минимальными потерями для того, чтобы деоккупировать эти территории. Всю территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР". И мы можем превзойти хорватский сценарий, когда за шесть дней были отвоеваны захваченные территории", - отметил он.

В частности, Жебривский отметил, что единственным фактором, который не позволяет начать деоккупацию Донбасса, является вероятность широкомасштабной российской агрессии.

"Нам нужны гарантии, что Россия не начнет бомбить нашу территорию "Искандерами" и другими средствами, и не введет свои войска. И тогда народные депутаты примут наконец закон о коллаборации, чтобы люди понимали, кого будут привлекать к ответственности. И тогда в Украине будет мир и спокойствие", - сказал экс-глава Донецкой ОГА.

В то же время Жебривский подчеркнул, что украинская армия готова к быстрому освобождению оккупированных территорий Донбасса, но для этого надо иметь гарантии, что РФ не начнет наступление.

"Сегодня единственное, что поддерживает так называемые "ДНР" и "ЛНР" – это угроза широкомасштабного наступления российских Вооруженных сил. Мы готовы к деоккупации в течение очень короткого срока, с очень минимальными потерями со стороны даже вооруженных сил так называемых "ДНР" и "ЛНР", - подчеркнул он.