Закрепление ВСУ в Горловке: волонтер пояснил, как продвинулись украинские бойцы

По словам волонтера Юрия Мысягина, подразделения зашли на окраины оккупированной Горловки и сократили дистанцию с боевиками до 350 метров.

Известный украинский волонтер Юрий Мысягин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки. По его словам, подразделения зашли на окраины оккупированной Горловки и сократили дистанцию с боевиками до 350 метров.

Об этом волонтер написал у себя на странице в Facebook.

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"Сегодня все информационные издания написали о том, что ВСУ продвинулось вперёд и подразделения зашли на окраины оккупированной Горловки. И что дистанции с противником сократились до 350 метров. Посмотрите на погоду. Мороз ушёл. Земля уже рыхлая, её сейчас копать нет никаких проблем. Она поддается легко. И кирки не нужны. Это то, чем сейчас занимаются многие подразделения ВСУ на передовой. Выходят малые группы вперёд, скрытно от противника копают, и закрепляются. Дистанции с врагом сокращаются до несколько сот шагов и не только в районе Горловки. По всей карте. Будет еще теплей, пойдет по нарастающей", - рассказал Мысягин.

Напомним, ранее ветеран боев за Донецкий аэропорт и Пески Андрей Шор заявил, что Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки, в штабе операции Объединенных сил не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.