ВСУ метким ударом разгромили оккупантов на Донбассе (видео)

По данным разведки, потери противника составили четыре человека.

Украинские военные точным прицельным ударом уничтожили блиндаж террористов на Донбассе.

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Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" и опубликовал соответствующее видео. Он рассказал, что силы ООС нанесли удар в ответ на обстрелы противника.

"Воины Объединенных сил батальона "Азов" из состава 30 отдельной механизированной бригады искусно и профессионально уничтожили блиндаж с боевиками из состава 3-го мотострелкового батальона 3-ей мотострелковой бригады российско-оккупационных войск", – отметил он.

Офицер ВСУ добавил, что, по данным разведки, потери противника составили четыре человека.

Ранее ВСУ нанесли мощный удар по позиции оккупантов на Донбассе - уничтожен склад, террористы несут потери.