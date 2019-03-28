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ВСУ метким ударом разгромили оккупантов на Донбассе (видео)

14:03, 28 марта 2019
Война
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Украинские военные точным прицельным ударом уничтожили блиндаж террористов на Донбассе.

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Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" и опубликовал соответствующее видео. Он рассказал, что силы ООС нанесли удар в ответ на обстрелы противника.

"Воины Объединенных сил батальона "Азов" из состава 30 отдельной механизированной бригады искусно и профессионально уничтожили блиндаж с боевиками из состава 3-го мотострелкового батальона 3-ей мотострелковой бригады российско-оккупационных войск", – отметил он.

Офицер ВСУ добавил, что, по данным разведки, потери противника составили четыре человека.

Ранее ВСУ нанесли мощный удар по позиции оккупантов на Донбассе - уничтожен склад, террористы несут потери.

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Теги: #Донбасс#боевики#ВСУ#потери#украинские военные