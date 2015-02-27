Боевики отводят тяжелое вооружение частично

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. "Несмотря на продолжение одиночных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, украинская власть приняла решение сделать первый шаг к мирному урегулированию конфликта в знак доброй воли", - подчеркнул Андрей Лысенко.



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"В то же время боевики отводят свою тяжелую технику лишь частично и на расстояние, которое может быть преодолено всего за 30 минут", - отметил он.

По его словам, в соответствии с минскими договоренностями, "неделя дается на отведение тяжелого вооружения". При этом он отметил, что не было ни одного дня, чтобы боевики не вели огонь.