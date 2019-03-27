Наев назвал главные успехи операции Объединенных сил на Донбассе за год ее существования

Командующий ООС рассказал о главных достижениях операции Объединенных сил на Донбассе.

Создание зон безопасности в районе проведения ООС, взятие под контроль ряда населенных пунктов в «серой зоне», восстановление разрушенной инфраструктуры и оптимизация структуры сил и средств являются важными успехами украинских военных за год существования операции Объединенных сил.

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Об этом в интервью «Голосу Украины» заявил командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Прежде всего хочу напомнить, что Операция объединенных сил, которая пришла на смену Антитеррористической операции, является сугубо военной и имеет широкий спектр задач: начиная от сдерживания агрессора, обеспечения безопасных условий восстановления инфраструктуры населенных пунктов и заканчивая содействием культурному возрождению региона и донесением до людей объективной и правдивой информации. Если говорить об успехах, то это, бесспорно, создание зон безопасности в районе проведения ООС и взятие под контроль ряда населенных пунктов в зоне, которая находится между нами и врагом, что укрепило позиции Объединенных сил и сами зоны безопасности», – отметил Наєв.

Еще одним существенным достижением командующий ООС считает упорядочение и оптимизацию структуры сил и средств, которые входят в состав Объединенных сил. По его словам, сейчас есть четкая вертикаль, которая дает возможность эффективнее осуществлять управление войсками и решать целый комплекс разнообразных задач. Также, считает Наев, есть ощутимый прогресс в деле восстановления разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, проведении и обеспечении ремонтно-восстановительных работ на различных объектах критической инфраструктуры региона.

«Сейчас действует ряд гуманитарных проектов. Например, один из них — стратегическая гуманитарная инициатива «Помощь Востоку». В рамках этого проекта только с начала 2019 года в военных и гражданских медицинских заведениях Донецкой и Луганской областей было доставлено гуманитарного медицинского груза на сумму более 2,1 миллиона гривень», – добавил офицер.