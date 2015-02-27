В Широкино в результате артобстрела погиб мирный житель - милиция

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

"26.02.2015 года в дежурную часть Мариупольского горуправления милиции поступило сообщение о том, что в городской морг доставлен труп жителя Широкино. Мужчина, 1966 года рождения, с множественными осколочными ранениями, погиб от действий боевиков", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 февраля, боевики обстреляли из танков позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины в районе поселка Широкино близ Мариуполя.



