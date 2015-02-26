Боевики обстреляли из танков силы АТО в районе Широкино
11:16, 26 февраля 2015Война
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В среду, 25 февраля, боевики обстреляли из танков позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины в районе поселка Широкино близ Мариуполя.
REUTERS
Об этом рассказал пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый, сообщает в четверг 0629.
По словам Чалого, вчера позиции АТО в районе Широкино подверглись двум танковым обстрелам.
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Кроме этого, Чалый отметил, что еще два обстрела из минометов и стрелкового оружия были открыты по позициям в районе Чермалыка.
Пресс-секретарь также уточнил, что потерь со стороны ВСУ нет, при этом добавив, что ночью и утром боевых столкновений не зафиксировано.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции и населенные пункты на востоке Украины.
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