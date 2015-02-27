Порошенко: За время АТО 8 военных получили звания Героя Украины

Об этом в ходе церемонии выпуска в Национальном университете обороны, сообщает телеканал "112 Украина", заявил президент Украины Петр Порошенко.

"За личный героизм, самопожертвование, более 6 тыс. военнослужащих ВСУ отмечены государственными и ведомственными наградами. 8 из них - получили высокие звание Героя Украины. Среди них есть выпускники нашего с вами ведущего вуза Национального университета обороны им. Ивана Черняховского. Каждого из них я знаю лично, каждого я благодарил за героизм, который они продемонстрировали в боях с агрессором. Имена каждого из них будут отчеканены в Золотой книге истории ВСУ", - заявил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко посмертно присвоил звание Героя Украины пятерым участникам Революции Достоинства

Отмечается, что на церемонии выпуска присутствует также министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВСУ полковник Муженко.