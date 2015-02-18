Президент присвоил звание Герой Украины командиру 128-й бригады Шаптале
19:03, 18 февраля 2015Война
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Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины командиру 128-й мукачевской горно-пехотной бригады, полковнику Сергею Шаптале, который отличился в боях в Дебальцево.
Порошенко присвоил звание Герой Украины Сергею Шаптале / Ирина Фриз
Об этом говорится в указе главы государства №93 от 18 февраля 2015 года, размещенном на официальном сайте президента.
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В частности, согласно указу, полковник Сергей Шаптала награжден "за личное мужество, героизм и высокий профессионализм, что было продемонстрировано в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".
Звание Герой Украины присваивается Сергею Шаптале с вручением ордена "Золотая Звезда".
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