Президент присвоил звание Герой Украины командиру 128-й бригады Шаптале

Об этом говорится в указе главы государства №93 от 18 февраля 2015 года, размещенном на официальном сайте президента.

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В частности, согласно указу, полковник Сергей Шаптала награжден "за личное мужество, героизм и высокий профессионализм, что было продемонстрировано в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Звание Герой Украины присваивается Сергею Шаптале с вручением ордена "Золотая Звезда".