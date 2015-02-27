В районе Мариуполя прекратились боестолкновения
10:02, 27 февраля 2015Война
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За прошедшие сутки в районе Мариуполя не зафиксировано ни одного обстрела.
REUTERS
Об этом сказал пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый, сообщает 0629.
По его словам, в районе Мариуполя прекратились боестолкновения. Обстрелов позиций сил АТО в секторе "М" ночью и утром не наблюдалось.
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Вместе с тем, Чалый уточнил, что вчера, 26 февраля, был обнаружен один БПЛА боевиков, производивший разведку над сектором "М".
Пресс-офицер сектора "М" также заверил, что ситуация контролируется.
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