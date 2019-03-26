В сети показали удручающие фото из Иловайска
12:35, 26 марта 2019Война
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К чему привел "русский мир" в Иловайске, можно увидеть на свежих кадрах.
В сети показали свежие фотографии, сделанные на вокзале некогда крупного ж/д узла — Иловайска Донецкой области.
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Фотографии из временно оккупированного Иловайска в Twitter опубликовал блогер Necro Manser. На снимках можно увидеть вагоны, которые превратились в дырявое железо.
Ранее житель Донецка, который публикуется в соцсетях под ником "Виконста", продемонстрировал на фото и видео центральную часть оккупированного города.
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