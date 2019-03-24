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Силы ООС сегодня дали "адекватный ответ" на обстрелы со стороны боевиков – штаб

18:51, 24 марта 2019
Война
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По состоянию на 18.00 зафиксировано два случая обстрелов сил ООС / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке по состоянию на 18.00.

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«По состоянию на 18.00 зафиксировано два случая обстрелов позиций Объединенных сил. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 применен миномет калибра 82 мм, а в районе населенного пункта Новолуганское – миномет 82-го калибра и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

По данным штаба, потерь среди украинских военнослужащих нет.

«Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются», - добавили в пресс-центре.

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Теги: #Донбасс#война