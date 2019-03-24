Силы ООС сегодня дали "адекватный ответ" на обстрелы со стороны боевиков – штаб

По данным штаба, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Боевики сегодня обстреляли из 82 мм минометов позиции Объединенных сил вблизи Золотого-4 и Новолуганского.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке по состоянию на 18.00.

Читайте такжеУкраинская сторона открыла пункт пропуска "Золотое" на Луганщине

«По состоянию на 18.00 зафиксировано два случая обстрелов позиций Объединенных сил. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 применен миномет калибра 82 мм, а в районе населенного пункта Новолуганское – миномет 82-го калибра и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

По данным штаба, потерь среди украинских военнослужащих нет.

«Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются», - добавили в пресс-центре.