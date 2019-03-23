В Харькове правоохранители задержали боевика террористической организации «ДНР» (фото)

Во время обыска по месту жительства у подозреваемого изъяли боевую гранату и тротиловую шашку.

В Харькове правоохранители задержали боевика террористической организации «ДНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что уроженец и бывший житель оккупированной Горловки Донецкой области в феврале 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации «ДНР» и получил позывной «Куб».

В составе так называемой «военной разведки Новороссии» он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины.

В начале 2019 года боевик решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и попытался легализоваться, пытаясь получить дубликаты личных документов, которые якобы были потеряны.

Сотрудники СБУ установили место временного проживания злоумышленника в Харькове и провели санкционированный обыск, во время которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов. Боевика задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители документируют дополнительные факты причастности задержанного к содействию террористической группировке «ДНР». Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, с начала года полицейские выявили 35 участников незаконных вооруженных формирований.