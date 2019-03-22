"Пустота": в сети показали ужасающие фото из Донецка

К чему привел "русский мир" в Донецке, можно увидеть на фото.

В сети опубликовали новые мрачные снимки из временно оккупированного Донецка.

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На опубликованных в Twitter пользователем Unkl Maxno фото запечатлены опустевшие торговые ряды возле ж/д вокзала Донецка.

"А эти ряды делали для малого бизнеса на ж/д вокзале Донецка. Можете сами убедится, как здесь стало оживленно с приходом "русского мира", - говорится в подписи к кадрам.

Ранее житель Донецка, который публикуется в соцсетях под ником "Виконста", продемонстрировал на фото и видео центральную часть оккупированного города.