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"Пустота": в сети показали ужасающие фото из Донецка

13:05, 22 марта 2019
Война
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В сети показали фото из Донецка / twitter.com/didmaxno

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На опубликованных в Twitter пользователем Unkl Maxno фото запечатлены опустевшие торговые ряды возле ж/д вокзала Донецка.

"А эти ряды делали для малого бизнеса на ж/д вокзале Донецка. Можете сами убедится, как здесь стало оживленно с приходом "русского мира", - говорится в подписи к кадрам. 

twitter.com/didmaxno

Ранее житель Донецка, который публикуется в соцсетях под ником "Виконста", продемонстрировал на фото и видео центральную часть оккупированного города.

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Теги: #Донецк#фото