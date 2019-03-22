Горел почти сутки: появилось видео уничтожения склада боеприпасов боевиков на Донбассе

В результате уничтожения склада погибли двое боевиков, еще трое получили ранения.

Украинские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

«В результате меткого выстрела был уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов, который феерично горел почти сутки. По данным разведки, 2 ватрушки (сепаратиста, - ред.) присоединились к 200-й бригаде и еще 3 зализывают ранения», - прокомментировал он.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм, в результате чего один военный погиб, еще двое получили ранения.