Горел почти сутки: появилось видео уничтожения склада боеприпасов боевиков на Донбассе
09:13, 22 марта 2019Война
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В результате уничтожения склада погибли двое боевиков, еще трое получили ранения.
Иллюстрация REUTERS
Украинские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов боевиков на Донбассе.
Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").
«В результате меткого выстрела был уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов, который феерично горел почти сутки. По данным разведки, 2 ватрушки (сепаратиста, - ред.) присоединились к 200-й бригаде и еще 3 зализывают ранения», - прокомментировал он.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм, в результате чего один военный погиб, еще двое получили ранения.
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