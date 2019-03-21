Появилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе

В результате меткого выстрела уничтожена пулеметная точка противника и укрепление.

Стало известно об очередной победе украинских военных на Донбассе.

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Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, все произошло в начале марта. "В результате меткого выстрела была уничтожена очередная пулеметная точка противника и укрепление", – говорится в сообщении офицера.

Как сообщалось, в среду, 20 марта, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения.