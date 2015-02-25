Силы АТО под Широкино уничтожили большой склад боеприпасов боевиков

Бойцы Нацгвардии уничтожили большой склад боеприпасов террористов вблизи Широкино.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, который сейчас находится в зоне АТО, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

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«Сегодня, примерно в 17.00, террористы снова атаковали позиции сил АТО вблизи Широкино из танков и минометов. Только что метким огнем бойцы Нацгвардии уничтожили большой склад боеприпасов вражеских сил, недалеко от этого населенного пункта», - подчеркнул Шкиряк.

Также, по его данным, среди украинских военных потерь нет.