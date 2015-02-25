Силы АТО под Широкино уничтожили большой склад боеприпасов боевиков
18:27, 25 февраля 2015Война
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Сегодня террористы снова атаковали позиции сил АТО вблизи Широкино из танков и минометов.
REUTERS
Бойцы Нацгвардии уничтожили большой склад боеприпасов террористов вблизи Широкино.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, который сейчас находится в зоне АТО, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.
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«Сегодня, примерно в 17.00, террористы снова атаковали позиции сил АТО вблизи Широкино из танков и минометов. Только что метким огнем бойцы Нацгвардии уничтожили большой склад боеприпасов вражеских сил, недалеко от этого населенного пункта», - подчеркнул Шкиряк.
Также, по его данным, среди украинских военных потерь нет.
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