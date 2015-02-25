Рен-ТВ проиллюстрировал "моральное разложение" украинской армии видео с боевиками "Оплота"

15:23, 25 февраля 2015
Война
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Российские журналисты выдали видеозапись октябрьской драки в Донецке с участием вооруженных боевиков "Оплота" за "бесчинства украинских военнослужащих" в Артемовске после отступления из Дебальцево.

скриншот youtube

Соответствующий сюжет опубликован на канале Рен-ТВ на youtube.

"В полной мере всю силу украинской армии на себе теперь испытывают жители Артемовска, именно в этот город украинские силовики перебрались из "котла под Дебальцево", – рассказывает ведущий.

Читайте также"Первый канал" признался, что сюжет о "распятом мальчике" был фейкомПо его словам, украинские силовики в Артемовске много пьют и "расплачиваются выстрелами".

Иллюстрируют слова ведущего кадры из ночной драки с участием боевиков "Оплота" в Донецке, зафиксированной камерами в октябре 2014 года.

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