Рен-ТВ проиллюстрировал "моральное разложение" украинской армии видео с боевиками "Оплота"

Соответствующий сюжет опубликован на канале Рен-ТВ на youtube.

"В полной мере всю силу украинской армии на себе теперь испытывают жители Артемовска, именно в этот город украинские силовики перебрались из "котла под Дебальцево", – рассказывает ведущий.

Читайте также"Первый канал" признался, что сюжет о "распятом мальчике" был фейкомПо его словам, украинские силовики в Артемовске много пьют и "расплачиваются выстрелами".

Иллюстрируют слова ведущего кадры из ночной драки с участием боевиков "Оплота" в Донецке, зафиксированной камерами в октябре 2014 года.