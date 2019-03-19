Удар ВСУ из ПТРК по оккупантам на Донбассе попал на видео
09:50, 19 марта 2019Война
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Видео сокрушительного удара по противнику опубликовал на своей странице офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Уничтожение боевой точки оккупантов
ВСУ уничтожили очередную позицию оккупантов на Донбассе. В результате "бригада-200" террористов "Л/ДНР" пополнилась новыми участниками.
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Видео сокрушительного удара по противнику опубликовал на своей странице офицер ВСУ Анатолий Штефан. Выстрел был произведен из ПТРК.
!Оператор ПТРК четко "завел" плюшку прямо в гнездо ватрушки. По данным разведки два кукареота Дирляндии пополнили ряды 200 бригады", - добавил украинский воин Александр Гром.
Как сообщал УНИАН, украинские военные ликвидировали двух оккупантов и уничтожили две вражеские БМП на Донбассе.
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