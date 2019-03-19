Удар ВСУ из ПТРК по оккупантам на Донбассе попал на видео

Видео сокрушительного удара по противнику опубликовал на своей странице офицер ВСУ Анатолий Штефан.

ВСУ уничтожили очередную позицию оккупантов на Донбассе. В результате "бригада-200" террористов "Л/ДНР" пополнилась новыми участниками. Читайте такжеВ оккупированном Луганске прогремел взрыв - СМИ Видео сокрушительного удара по противнику опубликовал на своей странице офицер ВСУ Анатолий Штефан. Выстрел был произведен из ПТРК. !Оператор ПТРК четко "завел" плюшку прямо в гнездо ватрушки. По данным разведки два кукареота Дирляндии пополнили ряды 200 бригады", - добавил украинский воин Александр Гром. Как сообщал УНИАН, украинские военные ликвидировали двух оккупантов и уничтожили две вражеские БМП на Донбассе.

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