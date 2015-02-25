Украинские партизаны уничтожили в Донецке группу боевиков и 3 танка - Ярош

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Правого сектора", народный депутат Украины Дмитрий Ярош.

По его словам, склад, находящийся на расстоянии 300 метров от здания неэксплуатируемой шахты, был уничтожен двумя фугасами.

Как отметил Ярош, взрыв фугасов пошел в направлениях Макеевки и 124 школы, что привело к пожару, в результате чего в казарме банды "Кальмиус" погибло большое количество боевиков.

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Кроме этого, как уточнил нардеп, в результате диверсии также сгорело 3 танка, до 5-7 БТР и другая техника.

В то же время Ярош не называет точное количество погибших боевиков.