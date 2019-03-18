Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с Россией

"Полноценная" война между Украиной и РФ очень вероятна, говорит эксперт.

Военный эксперт Алексей Арестович полагает, что "крупная" война между Украиной и Российской Федерацией может начаться в 2020-2022, 2024-2026 и в 2028-2030 годах.

Об этом он рассказал в интервью"Апострофу". По его словам, вероятность "полноценной" войны РФ с Украиной составляет 99%.

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Также Арестович объяснил, что означает "крупная" война с Россией: "Это наступательная воздушная операция, вторжение российских армий, которые они создали на наших границах, осада Киева, попытка окружить войска, которые в АТО находятся, прорыв через Крымский перешеек, выход на Каховское водохранилище, чтобы воду в Крым дать, наступление с территории Беларуси, создание новых народных республик, диверсии по объектам критической инфраструктуры и т.д., воздушный десант".

"Самое критическое - в 2020-2022 годы. Потом следующий критический период – 2024-2026 годы и 2028-2030 годы. Может быть и три войны с Россией", - отметил он.

Как сообщалось, эшелон военной техники России 16 марта заметили на границе с Украиной.