На границе с Украиной заметили эшелон российской военной техники (видео)

Российский эшелон перевозил тяжелую военную технику, применение которой запрещено на Донбассе Минскими соглашениями.

Эшелон военной техники России 16 марта заметили на границе с Украиной.

Соответствующее видео выложил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Российский эшелон перевозил тяжелую военную технику, применение которой запрещено на Донбассе Минскими соглашениями, и был снят на видео в Ростовской области РФ.

"Блуждающий военный эшелон с тяжелым вооружением. Скорее всего, очередная ротация в "военторге" или на "шахтах Донбасса", - иронично предположил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Как сообщал УНИАН, боевики в воскресенье, 17 марта, 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС, в том числе семь раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Вследствие обстрелов один наш защитник погиб, двое получили ранения. В свою очередь силы ООС уничтожили троих и ранили четверых оккупантов.