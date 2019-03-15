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На Донбассе ликвидирован оккупант "Хулиган" и его боевая подруга (фото)

09:32, 15 марта 2019
Война
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Террориста ликвидировали 13 марта / фото facebook.com/ukrop.bc

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Сообщается, что боевик родился 1 июня 1991 года в пгт Новоалександровка Луганской области. 

Штефан также сообщил, что в тот же день на Донбасе была ликвидирована "ополченочка" "Кира", которая часто в эфире телевидения боевиков обещала "отстреливать украинцев". Офицер ВСУ опубликовал ее фото, однако имени не назвал.

"01.03.19 г. "бригада 200" пополнилась очередным бойцом, позывной "Кира", данные уточняются. Все будет Украина и победа за нами!" – подчеркнул он.

Как сообщалось, 14 марта российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям украинских войск, один раз применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Теги: #Донбасс#боевики#уничтожение