На Донбассе ликвидирован оккупант "Хулиган" и его боевая подруга (фото)

В тот же день на Донбасе была ликвидирована "ополченочка" Кира.

На Донбассе ликвидирован боевик "ЛНР" Александр Каменев с позывным "Хулиган".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Сообщается, что боевик родился 1 июня 1991 года в пгт Новоалександровка Луганской области.

Штефан также сообщил, что в тот же день на Донбасе была ликвидирована "ополченочка" "Кира", которая часто в эфире телевидения боевиков обещала "отстреливать украинцев". Офицер ВСУ опубликовал ее фото, однако имени не назвал.

"01.03.19 г. "бригада 200" пополнилась очередным бойцом, позывной "Кира", данные уточняются. Все будет Украина и победа за нами!" – подчеркнул он.

Как сообщалось, 14 марта российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям украинских войск, один раз применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.