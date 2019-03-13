В зоне ООС поймали боевика, которого готовили к войне на Донбассе в российском Белгороде

Задержанный принимал участие в боевых действиях против ВСУ в рядах оккупантов.

На блокпосту в районе проведения операции Объединенных сил задержан боевик вооруженных формирований Российской Федерации, который прошел подготовку в российском Белгороде.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

«12 марта на одном из блокпостов в районе проведения операции Объединенных сил работниками Национальной полиции Украины из состава ОС задержали боевика 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск гражданина Б», - говорится в сообщении.

«Гражданин Б. после подготовки в городе Белгород РФ вступил в ряды российских оккупационных войск, участвовал в боевых действиях против украинского народа», - отметили в пресс-центре.

На сегодняшний день с задержанным проводятся следственные действия правоохранительными органами Объединенных сил.